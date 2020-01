Samsung Galaxy S9 e Note 9, Android 10 inizia a essere disponibile in alcuni paesi

Samsung Galaxy S9 e Note 9 iniziano ad avere Android 10 disponibile, almeno in alcuni paesi, a indicare l'avvio del rollout definitivo dell'aggiornamento per il sistema operativo.



L'aggiornamento in questione porta Android 10 e la versione stabile di One UI 2.0, la nuova interfaccia utente per gli smartphone Samsung. Il lancio dell'update con Android 10 per Samsung Galaxy S9 era previsto in effetti a febbraio, ma almeno in un paio di paesi la diffusione è iniziata prima evidentemente.



Si parla in particolare di USA e Germania, i primi due paesi in cui Android 10 è iniziato ad essere disponibile per Galaxy S9 e Note 9, quest'ultimo in particolare per quanto riguarda gli USA.



Si tratta di un aggiornamento piuttosto consistente, comportando il cambio completo del sistema operativo: si parla di un download da 2GB, che porta il firmware alla versione G9600USQU7DTA5 includendo anche la patch di sicurezza di gennaio 2020, mentre in Germania sembra che la dimensione sia leggermente più piccola, fermandosi a 1,8GB.



Samsung sta dunque allargando la platea di smartphone di fascia alta con Android 10, vista l'estensione a Samsung Galaxy S9 e Note 9, dopo essere arrivato su S10 e Note 10. A questo punto aspettiamo l'eventuale estensione a Samsung Galaxy S8 e Note 8, anche se a questo punto è poco probabile.