Samsung Galaxy S9 e S9+, Android 10 con One UI 2.0 in arrivo già a febbraio 2020

Samsung Galaxy S9 e S9+ riceveranno nel prossimo futuro il sistema operativo di Google più recente, Android 10. Ma quanto "prossimo" sarà questo futuro? A quanto pare l'update arriverà persino in anticipo, già a febbraio 2020.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, la roadmap degli aggiornamenti di Android 10 con One UI 2.0 su dispositivi Samsung è stata aggiornata. In Italia, Samsung Galaxy S9 e S9+ riceveranno l'aggiornamento ad Android 10 non più a marzo 2020 come inizialmente previsto, ma da febbraio 2020: dunque con un mese di anticipo. Mancano ovviamente dei giorni precisi per il rilascio, ma da questo punto di vista non dovrete fare altro che continuare a seguire le nostre pagine.

Dato curioso della questione: anche il Samsung Galaxy Note 9 rientra tra i dispositivi che si aggiorneranno ad Android 10 a febbraio 2020, ma l'update in realtà è già disponibile anche nel nostro paese; si tratta presumibilmente di un refuso. Le nuove date di cui vi abbiamo parlato sono disponibili anche nella sezione italiana di Samsung Members, dunque potete prenderle come certe.