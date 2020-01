Google Stadia, ecco i giochi gratis di febbraio 2020 che verranno aggiunti al catalogo

Google Stadia ha fatto trapelare i nuovi giochi gratis di febbraio 2020 previsti in aggiunta al catalogo dei titoli accessibili liberamente dagli abbonati al servizio Pro, in arrivo tra pochi giorni.



Si tratta di Metro Exodus e di Gylt, entrambi disponibili a partire dall'1 febbraio 2020 per chi possiede la sottoscrizione a Google Stadia Pro. Manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Google ma il materiale pubblicitario riportato da 9to5Google sembra decisamente verosimile e la comunicazione standard da parte della compagnia dovrebbe arrivare ormai nelle prossime ore.



Metro Exodus ha bisogno di poche presentazioni: si tratta dell'ultimo capitolo della serie di FPS con elementi RPG da parte di 4A Games ad ambientazione fantascientifica post-apocalittica basata sui libri di Dmitry Glukhovsky, ampiamente apprezzato da critica e pubblico.



Gylt è invece una nuova produzione da parte del team indie Tequila Works, esclusiva per Google Stadia e dunque al momento disponibile solo su tale piattaforma. Si tratta di un action adventure che mischia atmosfere infantili a horror quasi in stile Burton, raccontando peraltro una storia che mette in scena tematiche profonde come gli effetti del bullismo.



In uscita dall'abbonamento a Stadia Pro ci sono Samurai Shodown e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, che non dovrebbero più essere disponibili dal 31 gennaio 2020, con Thumper, Farming Simulator 19 Platinum Edition e Destiny 2: The Collection che rimarranno disponibili gratuitamente.