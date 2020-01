Dragon Ball Z, Androide C16 come Iron Man in questa fanart

Gli artisti si divertono spesso a fondere tra loro personaggi provenienti da anime, manga, film e serie TV differenti. Nella fanart di oggi vi mostriamo, ad esempio, un personaggio a metà strada tra l'Androide C16 di Dragon Ball Z e nientemeno che Iron Man, leader degli Avengers di Marvel Studios.

L'artista AzizDraws come sempre ha pubblicato la sua fanart su Reddit, dove la fusione tra C16 e Iron Man ha ottenuto un notevole riscontro da parte degli utenti; non poteva essere altrimenti, dato che il disegno è ben realizzato, inoltre sia Dragon Ball Z che gli Avengers riscuotono da sempre molto successo. Lo stile di AzizDraws è immediatamente riconoscibile: senza snaturare Androide C16, è riuscito a farlo risaltare con quel tocco di tecnologia e modernità futuristica che contraddistingue ogni creazione di Tony Stark / Iron Man.

Trovate l'immagine della fanart in questione, poco più avanti in calce all'articolo. Per la serie "fusioni improbabili" tempo fa vi avevamo già proposto quella dedicata a Zoro e Geralt di The Witcher, ricordate?