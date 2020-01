One Piece e The Witcher: Zoro come Geralt in questa fanart

Cos'hanno in comune Zoro di One Piece e Geralt di Rivia di The Witcher? Assolutamente nulla, tranne il fatto di avere delle ferite sugli occhi e di essere abili spadaccini. Tanto è bastato ad un fan di entrambi i franchise, per realizzare una fanart a tema.

Aggiungiamo: proprio una bella, fanart a tema. E il tema qui si trova a metà strada tra One Piece, celebre anime e manga di Eiichiro Oda, e The Witcher, serie di libri, videogiochi e di recente anche telefilm. La fanart è stata realizzata da OPSHP, che già in passato ha deliziato i suoi fan con lavori artistici estremamente originali. Trovate l'immagine, che mescola i tratti di Zoro con quelli di Geralt, poco più avanti in calce a questo articolo.

Tornando a One Piece, potete leggere gli ultimi capitoli del manga dell'opera di Eiichiro Oda gratuitamente su MangaPlus; ma per la serie anime bisognerà attendere che Mediaset acquisti i vari archi narrativi e li adatti in lingua italiana.