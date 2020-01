One Piece, capitolo 967 del manga disponibile

Cominciato il nuovo anno, riprendono anche le pubblicazioni dei vari capitoli del manga di One Piece, a cadenza settimanale. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, il capitolo 967 del manga è ufficialmente disponibile, e in questo articolo vi forniamo i primi dettagli che dovete conoscere.

Il capitolo 967 del manga di One Piece è stato pubblicato negli ultimi giorni in Giappone, in formato cartaceo: nel momento in cui scriviamo, tra l'altro, è disponibile per la lettura anche online, gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo). Dal punto di vista dei contenuti (e qui potreste valutare di interrompere la lettura) prosegue il viaggio di Gol D. Roger verso il più grande tesoro dei pirati di tutti i tempi, che non può sperare di raggiungere senza l'aiuto di Kozuki Oden.

Ricordiamo che, pur considerando il vastissimo flashback attualmente in corso, Eiichiro Oda si sta attualmente soffermando, in One Piece, sull'Arco Narrativo di Wano. Pare che quest'ultimo sarà fondamentale per la conclusione dell'intera opera.