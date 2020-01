One Piece: Rufy VS Kaido, la reazione esilarante della ciurma nell'anime

La scontro Rufy VS Kaido non è di certo una novità ormai nell'anime e nel manga di One Piece. Ad ogni modo, se temete anticipazioni e spoiler sull'opera di Eiichiro Oda, potreste valutare di interrompere immediatamente qui la lettura dell'articolo. Viceversa, stiamo per mostrarvi la reazione esilarante della ciurma del protagonista.

Ora, una parte della ciurma di Rufy Cappello di Paglia si trovava già a Wano, prima dell'arrivo del loro capitano. Non appena hanno appreso da un avviso circa l'arrivo di Rufy, tutti si sono rallegrati... ma le cose sono cambiate molto rapidamente, dopo aver saputo che Rufy ha sfidato nientemeno che Kaido dei Quattro Imperatori, perdendo lo scontro e finendo così in prigione. Ciò è stato mostrato di recente nell'anime di One Piece, i cui episodi vanno in onda in Giappone ogni fine settimana, e molto tempo fa anche nel manga.

L'immagine qui di seguito riportata mostra la reazione divertentissima dei membri della ciurma di Rufy Cappello di Paglia nell'anime: Franky, Zoro, Usopp e Robin non hanno preso benissimo la notizia. Chissà se Rufy riuscirà a sconfiggere davvero Kaido, in un secondo scontro.

#OnePiece916



One Piece is art. Here's just one of the many reasons to love it. 🤣 pic.twitter.com/Fi5Mug8KY4 — Gizem ☠️ ししし (@piratequeen_ya) January 5, 2020