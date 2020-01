Nintendo Switch, Mario Kart 8 a quota 19 milioni, Breath of the Wild a 14,5 e Pokémon Let's Go a 11

Nintendo ha pubblicato gli ultimi dati (arrivano fino a settembre 2019) di vendita dei principali giochi di Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe è il più venduto a quota 19 milioni, Super Smash Bros. Ultimate a 15,71 seguito da Super Mario Odyssey che si prende il terzo gradino del podio a 15,38. Eccellente risultato per The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 14,54, Pokémon Let's Go a 11,28 e Splatoon 2 a 9,28 milioni.



Grazie a questa classifica possiamo vedere come il nome di Mario tiri sempre moltissimo: Mario Kart 8 Deluxe, nonostante sia una riedizione di un gioco nato su Wii U, ha sfondato i 19 milioni di copie. Ed essendo i dati ufficiali più recenti fermi allo scorso settembre si potrebbe stimare che tra Black Friday e Natale quota 20 milioni possa essere stata superata. A seguire Super Smash Bros. Ultimate con 15,71 milioni, quasi tre volte di più di quanto fatto con Super Smash Bros. for Wii U (5,37 milioni).



The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha venduto a 14,54 milioni su Switch e 1,61 su Wii U. Splatoon 2 con 9,28 milioni ha quasi doppiato le vendite del primo capitolo, fermo a 4,94 milioni. Eccellenti anche le performance di Super Mario Odyssey con 15,38 e Pokémon: Let's Go, Pikachu!/ Pokémon: Let's Go, Eevee! con 11,28 milioni.