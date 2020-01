Samsung Galaxy Days: acquista Galaxy S10 e Note 10, rimborso fino a 200 euro

Si chiama Samsung Galaxy Days, è una nuova promozione ed iniziativa targata Samsung, e comincia proprio oggi, martedì 7 gennaio 2020. I suoi dettagli sono molto semplici e ve li spieghiamo in questo rapido articolo: cerca di convincere i consumatori all'acquisto di uno dei nuovi smartphone android top di gamma della società.

Grazie ai Samsung Galaxy Days, tutti gli acquirenti di un Samsung Galaxy S10, S10+ o Galaxy Note 10 riceveranno un rimborso fino a 200 euro direttamente da Samsung. Gli smartphone andranno acquistati nei punti vendita aderenti e il rimborso verrà accreditato tramite bonifico bancario entro i 45 giorni successivi.

I clienti Samsung potranno ottenere 200 euro di rimborso sull'acquisto di Samsung Galaxy Note 10 o Galaxy Note 10+, e 150 euro di rimborso sull'acquisto di Samsung Galaxy S10 ed S10+. Sarà possibile partecipare ai Samsung Galaxy Days entro il 27 gennaio 2020, per poi registrare lo smartphone android acquistato entro e non oltre il 14 febbraio 2020. Infine, non si potrà prendere parte all'iniziativa per più di due volte. Questa qui di seguito riportata è l'immagine ufficiale dell'iniziativa, e ne riassume i principali dettagli.