TIM Supreme: minuti e 50GB a 5,99 euro, anche presso Unieuro

Come segnalato anche dai colleghi di mondomobileweb.it, una delle promozioni più recenti e interessanti di TIM, vale a dire TIM Supreme 50GB, è stata notata negli ultimi giorni anche in alcuni Unieuro presenti su territorio nazionale. Un avviso che vale la pena riportare, dal momento che in questi mesi dell'anno molti nuovi clienti stanno cercando o cambiando operatore di telefonia mobile.

TIM Supreme propone attualmente 50 GIGA di traffico internet in 4G (fino a 150 Mbps in download), oltre ai minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile. Il tutto al prezzo di abbonamento mensile di 5,99 euro; TIM Supreme New è attivabile dagli attuali clienti iliad, FastWeb e da operatori virtuali esclusi Kena Mobile, Ho Mobile e LycaMobile.

Anche presso alcuni Unieuro italiani potreste trovare disponibile l'offerta operator attack TIM Supreme a 5,99 euro: l'attivazione gratuita dipende però dall'iniziativa del singolo punto vendita. Anche TIM solitamente è stata coinvolta negli ultimi mesi del 2019 nella vicenda delle nuove ricariche speciali, forse a breve ritirate dal mercato italiano.