Fortnite: Ark e Difensore dei Boschi nel negozio del 7 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2. Messe da parte una volta per tutte le festività natalizie del 2019, passiamo ai nuovi contenuti, ai dettagli e ai prezzi di oggi 7 gennaio 2020, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Oggi è un po' la giornata dei graditi ritorni, nel negozio di Fortnite Capitolo 2. Le skin proposte da Epic Games sono sempre state, infatti, particolarmente apprezzate dai giocatori. Ark è leggendaria, proposta quindi a 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio; Difensore dei Boschi invece è un costume molto più economico, costa appena 1200 V-buck, un prezzo di circa 12 euro al cambio. I balletti in evidenza sono invece Fatti una risata, Break Dance e Gran Tamburino.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 del 7 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Probabilmente tra oggi e domani Epic Games annuncerà l'arrivo dell'atteso Aggiornamento 11.40 per tutte le modalità di gioco.

Get in touch with nature 🌳



The Bushranger Outfit is back in the Item Shop! pic.twitter.com/mBI9r7dNss