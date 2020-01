Fortnite Mezz'Inverno 2019, ultimi giorni per completare le sfide

L'evento delle vacanze di Natale 2019 è ormai agli sgoccioli su Fortnite Capitolo 2, e non potrebbe essere altrimenti dato che è cominciato l'anno nuovo. Il Mezz'Inverno 2019 volge al termine, e con lui spariranno anche tutte le missioni proposte, giorno dopo giorno, dagli sviluppatori di Epic Games.

Questi sono quindi gli ultimi giorni per completare le sfide di Fortnite Capitolo 2 del Mezz'Inverno 2019: avete di tempo fino a lunedì o al massimo martedì, poi spariranno per sempre. Con loro, chiaramente, faranno lo stesso le ricompense cosmetiche esclusive. Volendo siete ancora in tempo ad ottenerle, portando a termine questi semplici compiti pensati da Epic Games.

Nelle scorse settimane vi abbiamo offerto tutte le guide del Mezz'Inverno 2019 di Fortnite più utili: ve le ricordiamo qui di seguito in un pratico elenco. Usatele per completare più facilmente le missioni e per ottenere tutti i dettagli che vi servono.