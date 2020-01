Fortnite: come ottenere il deltaplano 2020 gratis

Raramente gli sviluppatori di Epic Games regalano oggetti cosmetici ai propri giocatori, ma bisogna ammettere che in occasione delle feste del Natale 2019 e dell'anno nuovo ci stanno dando davvero dentro. Per esempio, nel momento in cui scriviamo, potete ottenere un deltaplano 2020 gratis su Fortnite Capitolo 2.

Epic Games sta regalando gratuitamente un deltaplano a tutti i suoi giocatori, per festeggiare l'arrivo del 2020. Per ottenere il deltaplano dovrete partecipare all'evento del Mezz'Inverno 2019 di Fortnite Capitolo 2 e completare una semplice sfida, che vi chiede di accendere alcuni fuochi d'artificio sparsi per la mappa di gioco. Se avete partecipato ai vecchi eventi di Fortnite ricorderete come i fuochi d'artificio siano stati utilizzati già in passato sulla vecchia isola: è sufficiente avvicinarsi e interagire con gli stessi, ma una volta accesi non sarà possibile trovarne altri nel corso del match.

Il deltaplano 2020 di Fortnite Capitolo 2, al pari di quello dello scorso anno, non tornerà più: approfittate dunque di questa occasione e aggiungetelo al vostro armadietto, avrete di tempo fino all'Epifania. Tutto ciò che è gratis non si butta.