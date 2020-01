PS2 poteva gestire il ray tracing in tempo reale già nel 2002, com'è possibile vedere nel video che trovate qui in calce con una demo realizzata per la console Sony.



Utilizzando gli appena 16 KB di memoria della sua vector unit, PlayStation 2 era dunque già in grado di renderizzare poligoni con un'effettistica che attualmente è appannaggio esclusivo delle schede video NVIDIA RTX.



Naturalmente la grafica della demo è molto semplice, con una sfera colpita da diverse fonti di luce mentre si trova su di una superficie colorata.



Le implicazioni di quel tipo di dimostrazione, tuttavia, non sono poi state messe in pratica con i giochi né, in generale, si è cercato di capire se fosse possibile utilizzare il ray tracing per qualcosa di più di una semplice demo.