Xbox Series X ha la potenza di un supercomputer da 110 milioni di dollari (di 20 anni fa)

Xbox Series X avrebbe la potenza di un supercomputer dell'IBM da 110 milioni di dollari di 20 anni fa. Lo afferma su Twitter il Responsabile del Marketing di HTC Shen Ye confrontando la potenza computazionale delle due macchine. Dimenticandosi di confrontare RAM e hard disc.



In un interessante, quanto avventato, parallelo tra un Supercomputer IBM ASCI White e una Xbox Series X, Shen Ye, Responsabile del Marketing di HTC, ha messo in luce come la prossima console di Microsoft sarà, perlomeno sulla carta, potente quanto una macchina che 20 anni fa costava ben 110 milioni di dollari.



Il raffronto è stato fatto sulla potenza sintetica dei due hardware: "La prossima Xbox si dice genererà 12 TeraFlops di potenza computazionale. L'IBM ASCI White, il computer iù veloce di 20 anni fa, aveva una potenza teorica di 12.3 TFlops. Costava 110 milioni di dollari, pesava 106 tonnellate e consumava 6 MW of power (la metà per il raffreddamento)."



Il ragionamento dovrebbe dimostrare come la tecnologia abbia fatto davvero dei passi da gigante. Shen Ye, però, si è dimenticato -perlomeno inizialmente- di una cosa: è vero che la potenza sintetica è paragonabile, ma ASCI White aveva anche 6TB di RAM e 160TB di storage, quantitativi (soprattutto il primo) ancora fuori dalla portata dell'utente medio.



The next gen Xbox is rumoured to have 12 TeraFlops of computing power.



IBM ASCI White, the fastest super computer 20 years ago, had a theoretical performance of 12.3 TFlops.

It cost $110m, weighted 106 tons, and consumed 6 MW of power (half just for cooling).