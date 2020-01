Death Stranding, Kojima ha svelato che il gioco inizialmente aveva un titolo leggermente diverso

Hideo Kojima ha svelato con un Tweet che Death Stranding nelle fasi iniziali di sviluppo aveva un titolo leggermente diverso, ovvero Dead Stranding . Lo ha fatto mostrando un bozzetto del character designer Yoji Shinkawa, durante la pianificazione iniziale del gioco. Hideo Kojima aveva, quindi, le idee chiare sin dal principio. O quasi. Durante le fasi preliminari dello sviluppo di Death Stranding il designer giapponese di riferiva alla sua opera prima (perlomeno come sviluppatore indipendente e multipiattaforma ) con il nome di Dead Stranding. Lo ha svelato in queste ore attraverso un tweet nel quale si può osservare anche un bel bozzetto disegnato dal character designer Yoji Shinkawa .

In quel preciso momento i due stavano ancora definendo i termini della loro collaborazione. A quei tempi non così scontata vista l'uscita tumultuosa di Kojima da Konami e il rapporto che lega Shinkawa con la serie di Metal Gear.



Ma come si dice in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene.