Destiny 2, Stadia ha perso la metà dei giocatori in poche settimane

I giocatori di Destiny 2 su Stadia, a distanza di poche settimane dal lancio, sono circa la metà di quanti erano al lancio della console in streaming. Un brusco calo, superiore a quello registrato dalle altre piattaforme.



Che il lancio di Google Stadia sia stato un po' problematico, tra giochi non aggiornati, hardware non compatibili e servizi non disponibili, era preventivabile, che dopo poche settimane si registrasse un crollo degli utenti meno.



Questo, però, è quello che emerge confrontando i dati di Destiny 2, uno dei principali giochi di lancio e il primo software disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. La settimana dopo il lancio erano 19.400 le persone che affollavano i server di Bungie, mentre nei giorni scorsi il numero si è abbassato del 58,7%, assestandosi sulle 8.020 unità.



Anche le altre piattaforme hanno registrato un calo, ma decisamente meno roboante. Su PC si è passati dai 494,000 guardiani ai 437,000 delle scorse ore. Su PS4 erano 454,000 e ora sono 435,000. Su Xbox, infine erano in 331,000 sul server e ora sono 313,000 i guardiani attivi.



Una rondine non fa primavera, ma in attesa di numeri ufficiali da parte di Google, sono numeri che fanno sicuramente riflettere.