Dota 2: True Sight, il film degli International 2019, sarà presentato a Berlino a fine gennaio

True Sight, il film degli International 2019 di Dota 2, sarà presentato il 28 gennaio a Berlino in Germania. Per l'occasione saranno presenti i vincitori OG e gli ex membri del Team Liquid.



Gli International sono probabilmente il torneo esport più famoso al mondo. Di sicuro sono il più ricco, grazie al faraonico montepremi, pompato attraverso il crowdfunding e la generosità dei fan di Dota 2. Sta di fatto che ogni anno le emozioni e le storie da raccontare non mancano. Per questo motivo Valve ha deciso di creare la serie di film True Sight, grazie alla quale raccontare i retroscena di ogni edizione.



La pellicola che racconta della cavalcata degli OG e della battaglia in finale contro il Team Liquid (ora conosciuti come Nigma) sarà mostrata per la prima volta il prossimo 28 gennaio a Berlino presso il Babylon Theatre alle 19.



Coloro che non potessero partecipare all'evento, saranno presenti tutti i pro-player protagonisti della finale più alcune guest star, potranno seguire l'evento sul canale Twitch ufficiale di Dota2.