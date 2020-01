The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un fan crea a mano tutte le armi di Link

Un fan ha creato a mano tutte le armi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ha postato il suo lavoro su Reddit. Un'opera di notevole bellezza, degna di Link, l'eroe del tempo, e dei reali di Hyrule.



Se la passione fosse quantificabile con dei gesti, in pochi sarebbero più fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild dell'utente Reddit tomvdcr. Dopo anni di duro lavoro è infatti riuscito a ricostruire l'intero arsenale di armi e scudi che Link utilizza all'interno della sua ultima avventura tra le lande di Hyrule.



Ci sono frecce, spadoni, archi e lance. Non poteva mancare, ovviamente, la Master Sword. Chissà quanti cuori gli ci sono voluti per estrarla?



Nel caso in cui vogliate vedere tutte le sue creazioni, tomvdcr le sta mostrando su Instagram.