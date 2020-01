Platinum Games, Tencent investe nello sviluppatore di Bayonetta e Nier Automata

Tencent Holdings ha investito in Platinum Games lo sviluppatore di Bayonetta e Nier Automata. Per il colosso cinese, proprietario di League of Legends e Clash Royale, si tratta di un'operazione strategica, che non dovrebbe influenzare l'indipendenza della compagnia.



Attraverso una nota ufficiale Kenichi Sato, Presidente e CEO di Platinum Games, ha annunciato di aver ricevuto un investimento da parte di Tencent Holding, il colosso cinese dell'intrattenimento proprietario di marchi come League of Legends, Clash Royale e quote di Epic Games.



I fan di Bayonetta 3 stiano tranquilli, si tratta di un'operazione che però ha solo carattere strategico. Sato ha assicurato che questi soldi saranno utilizzati per rafforzare le fondazioni del business ed espandere gli studi di sviluppo e non metteranno in nessun modo in crisi l'indipendenza creativa della compagnia.