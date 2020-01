Dragon Ball Super: potenziamento in arrivo per i guerrieri secondari?

Il franchise di Akira Toriyama, del quale Dragon Ball Super rappresenta l'appuntamento più recente, da sempre è andato avanti basandosi su potenziamenti. Ogni guerriero diventa più forte, così da affrontare e sconfiggere il nemico di turno: ma è innegabile che alcuni siano diventati più forti di altri. Forse è arrivato il momento di un potenziamento anche per i guerrieri secondari.

Con guerrieri secondari, noi come la redazione di comicbook.com, intendiamo ovviamente personaggi di Dragon Ball Super presenti sin dalla prima serie animata: Crilin, Yamcha e Tenshinhan su tutti. Ormai, anche se hanno partecipato al Torneo della Sopravvivenza degli Universi, questi eroi non sono certo all'altezza delle innumerevoli trasformazioni dei Saiyan, come non lo è neppure il Maestro Muten (il genio delle tartarughe di mare). Tuttavia, sulla scia dell'esistenza dell'Ultra Istinto, una nuova trasformazione sarebbe possibile anche per loro.

Akira Toriyama e Toyotaro hanno ormai svelato l'esistenza di trasformazioni e potenziamenti non necessariamente legati al Super Saiyan: l'Ultra Istinto è uno di questi. Qualunque guerriero può potenzialmente raggiungerlo, anche i normali esseri umani. Che Dragon Ball Super possa riportare in azione anche gli eroi ormai secondari del franchise? Del resto li abbiamo rivisti in un certo modo in azione anche in difesa della Terra, nel recente arco narrativo di Moro e dei Galactic Patrol.