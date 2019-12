One Piece: Rufy VS Kaido nell'episodio 914 dell'anime, ecco chi ha vinto lo scontro

Come anticipato nella puntata precedente (la 913), Rufy e Kaido si sono finalmente scontrati una prima volta nell'anime di One Piece. L'episodio è stato trasmesso in Giappone lo scorso fine settimana, e verrà adattato e doppiato anche in Italia solo nel prossimo futuro. Dunque, se non volete sapere per il momento chi ha vinto lo scontro, evitate di leggere oltre.

Di recente negli ultimi episodi di One Piece dedicati all'Arco Narrativo di Wano, la ciurma di Rufy Cappello di Paglia ha scoperto che anche Kaido dei Quattro Imperatori è presente sull'isola, e che appoggia Orochi. In seguito all'attacco del Pirata delle Cento Bestie, Rufy è sceso in campo per sfidarlo a duello; lo scontro, epico e animato magistralmente da Toei Animation, si è concluso però con un nulla di fatto. Rufy per un po' ha sfoderato le sue tecniche per tenere testa a Kaido, poi ha dovuto cedere: è evidente che il livello del secondo, almeno per il momento, è troppo superiore al suo.

Ovviamente nel prossimo futuro, ma non è noto bene in quale episodio di One Piece, Rufy e Kaido si scontreranno ancora: Kaido è un nemico importante e si frappone tra il protagonista e il titolo del Re dei Pirati. Chi la spunterà? Eccovi intanto un breve video.

Toei snapped in the latter half of the episode. Every little scene could be straight from a movie. pic.twitter.com/qEcVUn7gbG — Kumi | rereading OP (@D_Kumii) December 15, 2019