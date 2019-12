Resident Evil 3, i requisiti minimi per la versione PC annunciati da Capcom

A breve distanza dall'annuncio di Resident Evil 3, arrivano anche i requisiti minimi per la versione PC del gioco, pubblicati da Capcom in queste ore in modo da dare già un'idea di cosa ci voglia per accedere quantomeno al gioco su piattaforma Windows.



A quanto pare, le richieste per Resident Evil 3 sono decisamente simili a quella viste già per Resident Evil 2, a dimostrazione della corrispondenza tecnologica tra i due remake, essendo entrambi costruiti su RE Engine e verosimilmente su versioni simili del motore grafico, dunque con richieste corrispondenti in termini di hardware e software su PC.



Come riportato in precedenza, la data di uscita di Resident Evil 3 è il 3 aprile 2020 e si tratta di un remake totale dell'originale, costruito con un'operazione simile a quella vista per l'ottimo Resident Evil 2, dunque con profonde variazioni tecnologiche e anche un notevole rimaneggiamento del gameplay originale.



Resident Evil 3 PC - Requisiti minimi

CPU e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

DirectX: Version 11