Luigi's Mansion 3, DLC con il Multiplayer Pack in arrivo nel 2020, prime immagini

Nintendo ha svelato il programma di DLC previsti per Luigi's Mansion 3 con la presentazione del Multiplayer Pack, espansione che era prevista nel prossimo periodo e arriverà, divisa in due parti, nel corso del 2020.



C'è dunque un programma piuttosto a lungo termine per il supporto di Luigi's Mansion 3, almeno per quanto riguarda il comparto multiplayer: il Multiplayer Pack arriverà infatti composto da due parti, una in arrivo ad aprile e una per la fine di luglio 2020, entrambe acquistabili in un'unica soluzione al prezzo di 9,99 dollari.



La prima parte del Multiplayer Pack di Luigi's Mansion 3 arriverà il 30 aprile 2020 e conterrà tre nuovi mini-giochi per lo ScreamPark, tre nuovi piani a tema per lo ScareScraper, sei nuovi fantasmi, tre nuovi abiti tra i quali un'armatura da cavaliere, bendaggio da mummia e altro.



La seconda parte del Multiplayer Pack non ha ancora informazioni allegate ma è prevista arrivare il 31 luglio 2020 e attendiamo dunque i dettagli sui contenuti. Chiunque acquisti il DLC completo ottiene l'accesso immediato a una nuova torcia che proietta il muso di Polterpup sulle superfici, accessibile dal laboratorio nel gioco.



Potete vedere le prime immagini su alcuni contenuti del Multiplayer Pack di Luigi's Mansion 3 nella galleria riportata qui sotto.





The ghost hunt continues into 2020! Get access to 6 new ScareScraper costumes with matching floors and ghosts, and 6 new ScreamPark minigames with the #LuigisMansion3 Multiplayer Pack DLC.



Pre-order now to get a special Polterpup flashlight: https://t.co/zz8gk6dHFp pic.twitter.com/x2x9qAueR0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2019