Warcraft 3: Reforged, data di uscita annunciata da Blizzard [aggiornata]

Warcraft 3: Reforged ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Blizzard: il gioco sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2020, e in calce vengono riportati gli orari di sblocco nei vari paesi.



Remaster del gioco pubblicato originariamente nel 2002, Warcraft III: Reforged ci farà rivivere gli eventi di Reign of Chaos e The Frozen Throne, con quattro razze a nostra disposizione.



La formula di Warcraft III, strategico in tempo reale basato sugli eroi, è facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Raccogli le risorse, costruisci una base e raduna un esercito. Recluta potenti eroi per guidare le tue forze e affronta i nemici in battaglia. Distruggi la base nemica per vincere la partita!



Sfida gli avversari con un moderno sistema di matchmaking multigiocatore, cerca le lobby di gioco personalizzate e unisciti agli amici con l'applicazione Blizzard Battle.net. Grazie all'aggiornamento dell'interfaccia utente e agli innumerevoli miglioramenti qualitativi, non è mai stato così facile iniziare a giocare a Warcraft III.