Dino Crisis e Darkstalkers, Capcom ha depositato nuovi trademark

Dino Crisis e Darkstalkers potrebbero tornare: Capcom ha depositato nuovi trademark per i due giochi il mese scorso, per la precisione il 29 novembre.



L'operazione in sé non significa che la casa di Osaka realizzerà dei remake di Dino Crisis e Darkstalkers, tuttavia il publisher nipponico ha parlato qualche mese fa dell'importanza di rivitalizzare vecchie proprietà intellettuali.



Il grande successo di Resident Evil 2 e l'annuncio di Resident Evil 3 dimostrano come questo approccio sia efficace, dunque altre IP potrebbero aggiungersi all'elenco dei remake.