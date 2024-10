Voglia di Dino Crisis? Ora c'è la demo del remake amatoriale in Unreal Engine 5 per soddisfarla

Sono anni ormai che Capcom non supporta la voglia di Dino Crisis degli utenti . Molti ci avevano sperato con Exoprimal, che però si è rivelato essere qualcosa di completamente diverso. Fortunatamente è in sviluppo un remake amatoriale realizzato usando Unreal 5 che promette davvero molto bene. Ora è anche disponibile una demo per PC, che potete scaricare e giocare.

Remake amatoriale

Ad occuparsi del progetto è un singolo sviluppatore, Stefano Cagnani, quindi si tratta di un lavoro realizzato con grande passione, pur a fronte di qualche ovvio limite. La demo è comunque un ottimo modo per vedere come potrebbe essere una versione moderna di Dino Crisis. Potete scaricarla della pagina itch.io dello sviluppatore. Naturalmente c'è anche un bel trailer da vedere.

Unico dettaglio stonato, per così dire, è che c'è un prezzo da pagare. Piccolissimo, in realtà, visto che si parla di un solo euro, ma problematico dal punto di vista legale, dato che è difficile che Cagnani abbia acquisito la licenza della serie Dino Crisis dall'editore giapponese.

Comunque sia, c'è anche da dire che, come accennato, Capcom ha praticamente snobbato la serie per anni, probabilmente perché non venduta come altre. Lo stesso autore dei Dino Crisis, Shinji Mikami, ha detto che non c'è bisogno di un nuovo capitolo visto il successo dei Monster Hunter, senza spiegare come le due cose siano correlate.

L'unica novità ufficiale che riguarda i Dino Crisis è l'arrivo del primo capitolo su PlayStation 5 per gli abbonati a PlayStation Plus Classics. Non è molto, ma quantomeno è qualcosa.