Darwin Project in uscita a gennaio 2020 su PC, PS4 e Xbox One

Darwin Projec approderà a gennaio 2020 su PC, PS4 e Xbox One con la versione finale. Il gioco è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam e Xbox Store.



Darwin Project è un intenso gioco in stile Battle Royale tra gruppi da 10 giocatori che si svolge nelle Montagne Rocciose del Canada.



I giocatori dovranno innanzitutto sconfiggere il freddo accendendo il fuoco e creandosi vestiti caldi; poi, dovranno trovare indizi, disseminare trappole e dare la caccia agli altri concorrenti.



Per vincere, i giocatori dovranno sfruttare al massimo le loro doti di combattimento, creazione, inseguimento e il loro carisma.>