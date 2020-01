Pokémon: Dr. Lava ha mostrato quasi 2000 mostri tascabili mai usati da Nintendo

Dr. Lava ha mostrato su Twitter quasi 2000 Pokèmon, pensati da Game Freak, ma mai usati ufficialmente da Nintendo all'interno dei suoi giochi. Il motivo del taglio, spesso, è piuttosto chiaro: si tratta di veri e propri mostri tascabili!



Con oltre 800 Pokémon ufficiali, tra i quali troviamo anche le versioni Dynamax di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, è facile immaginare come Game Freak, in tutti questi anni, ne abbia creati a migliaia prima di trovare quelli che avrebbero trovato posto all'interno dei suoi giochi. I motivi dei tagli potevano essere svariati, a volte il Pokémon non era funzionale col gioco, altre era troppo simile a creature già esistenti. Spesso, però, il motivo era più semplice: il prototipo era veramente brutto.



Dr. Lava, celebre "studioso" di Pokèmon, ha organizzato e classificato tutte le creatura mai apparse finora ufficialmente, ma che hanno trovato qualche minuto di celebrità tramite materiali promozionali, bozzetti o altro. Il risultato è una serie enorme di tweet che mostrano uno dei dietro le quinte più interessanti della serie. Ecco alcuni esempi:



(4/4) To see more Pokemon cut from Gen 1, see my YouTube video about Kanto's cut content: https://t.co/XLPtQye7Xn



Photos:



1. Beta sprite recreation by @RacieBeep

2. Beta back sprite

3. Beta sprite as seen in 2018 manga

4. 2018 Satoshi manga pic.twitter.com/KCRzWRRDXY — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) January 6, 2020

(4/4) As a result, this lost Pokemon's true appearance is still uncertain -- the artwork used here is speculative.



Photos:



1. Speculative artwork by @RacieBeep

2. Squirtle family back sprites

3. Squirtle family artwork

4. Blastoise 1990 concept art

5. Leaked beta back sprite pic.twitter.com/GtS8FEpfWH — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) November 30, 2019