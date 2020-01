Ho Mobile: minuti illimitati e 70GB a 2,99 euro, per clienti non udenti e non vedenti

L'operatore italiano Ho Mobile (recente e nato per iniziativa di Vodafone Italia due anni fa) ha lanciato in questi giorni una nuova offerta pensata per i clienti con alcune disabilità fisiche. Ecco tutte le informazioni che dovete conoscere, sperando possano tornare utili.

La nuova offerta di Ho Mobile offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e poi 70 GIGA in 4G Basic con velocità fino a 30 Mbps. Il tutto al prezzo di abbonamento mensile record di 2,99 euro; chiaramente si tratta di un'offerta pensata solo per clienti non vedenti e non udenti. In pasato è stata proposta un'offerta simile, ma costava leggermente di più: 3,99 euro mensili. Fa dunque piacere vedere come Ho Mobile abbia deciso di abbassarla ulteriormente.

Per accedere all'offerta sarà necessario consegnare ad Ho Mobile anche un documento di identità e una certificazione medica di sordità o cecità. Potete trovare molte altre informazioni sul sito dell'operatore.