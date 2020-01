Yakuza: Like a Dragon: l'esclusiva PS4 potrebbe avere il doppiaggio in inglese

Yakuza: Like a Dragon, il settimo capitolo della saga di Kazuma Kiryu, potrebbe avere il doppiaggio in inglese. L'esclusiva per PlayStation 4, infatti, è comparsa brevemente tra i lavori di PCB, lo studio che ha curato il doppiaggio di Judgment e Persona 5, solo per citare i recenti giochi di SEGA.



L'atteso Yakuza: Like a Dragon, il settimo capitolo della saga di Kazuma Kiryu in arrivo in Giappone il prossimo 16 gennaio in esclusiva per PlayStation 4 e PS4 Pro, potrebbe essere già stato doppiato in inglese. Per pochi minuti, infatti, è comparso tra i lavori di PCB, uno studio specializzato nel doppiaggio e nel mocap che ha già lavorato con SEGA per Judgment e Persona 5.



Se così fosse sarebbe una bella notizia, che confermerebbe -se ce ne fosse bisogno- l'arrivo in occidente di questo atteso action.