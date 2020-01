Rainbow Six: Siege, Ubisoft vuole aiutare l'Australia vendendo speciali elementi di gioco

Ubisoft ha devoluto 30mila dollari per aiutare le organizzazioni che stanno operando in questi giorni in Australia per fermare i devastanti incendi che stanno sconvolgendo il continente. E vuole che anche i fan partecipino a questa iniziativa, creando speciali skin di Rainbow Six: Siege che saranno vendute tramite microtransazioni. Ogni quattrino guadagnato sarà devoluto in beneficenza.



Una bella iniziativa da parte di Ubisoft Australia sta cercando di sensibilizzare la community di Rainbow Six: Siege su uno dei drammi più spaventosi degli ultimi anni: l'incendio che da giorni sta sconvolgendo l'Australia. Per farlo ha devoluto 30mila dallari alle associazioni che stanno operando sul continente e in più ha chiesto ai fan di partecipare alla raccolta benefica.



Questo sia devolvendo denaro alla Australian Red Cross Disaster and Recovery Relief Fund, sia acquistando alcune speciali skin a tema Australia che saranno messe sullo store di Rainbow Six: Siege. Il cui ricavato sarà girato completamente per aiutare coloro che stanno aiutando la popolazione, ma anche i tanti animali, coinvolti dal fuoco.



The bushfire crisis has devastated communities across the nation and the scenes of loss are heartbreaking.



We've heard the calls requesting we create in-game items to encourage donations, however this takes considerable development time and we feel immediate action is required. pic.twitter.com/7JPg0QPOqQ — Ubisoft Australia (@UbiAustralia) January 9, 2020