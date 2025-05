Rainbow Six: Siege X presenta con un trailer la prima stagione: Operation Daybreak

In particolare, Ubisoft ha anticipato che durante la presentazione di stasera troveranno posto anche le prime informazioni relative alle prossime stagioni del suo sparatutto tattico in versione rinnovata, inclusa la terza e la quarta.

Un rilancio fondamentale

Come sappiamo, nelle scorse settimane Ubisoft ha creato una nuova azienda con Tencent che include le proprietà intellettuali di Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six: Siege, dunque quest'ultimo rappresenta senza alcun dubbio uno dei brand di maggiore rilevanza dell'azienda francese.

Proprio per questo motivo l'atteso rilancio con la versione X ha suscitato l'interesse dei tantissimi appassionati di Rainbow Six: Siege, mentre per quanto concerne Operation Daybreak nel trailer si vede in azione una rivisitazione di Clash, l'Operatrice ora in grado di posizionare il suo scudo a terra e attivare scariche elettriche a distanza.