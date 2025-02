Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X è la nuova versione del gioco Ubisoft

La X sta ovviamente a indicare il decimo anno di attività di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, che ha fatto il proprio debutto nel 2015 e nel giro di breve tempo si è affermato come uno degli sparatutto tattici di maggior spessore , capace di attrarre un pubblico enorme e di evolversi per anni.

Per il momento tutto quello che sappiamo è che l'update verrà presentato ufficialmente il 13 marzo alle 18.00 , mentre il teaser trailer che potete vedere qui sotto parla apertamente di una "nuova era" per questa celebre esperienza live service.

Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X, la nuova versione del suo sparatutto tattico, che promette "la più grande trasformazione nella storia del gioco", andando a introdurre "nuovi modi di giocare, un gameplay tattico più approfondito e più aggiornamenti in generale".

Si passa all'attuale generazione?

A circa un mese dall'annuncio dei nuovi sistemi anti-cheat per Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Ubisoft ha dunque messo in atto l'operazione di rinnovamento che molti attendevano, e che potrebbe vedere il gioco abbandonare le piattaforme di precedente generazione, PS4 e Xbox One, in favore di un comparto tecnico più sofisticato.

Le nostre sono soltanto supposizioni, ad ogni modo: per capire come stanno davvero le cose e scoprire i contenuti effettivi dell'aggiornamento bisognerà appunto attendere le 18.00 del 13 marzo, quando Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X verrà presentato in maniera ufficiale dalla casa francese.