Il cosplay di Nami da One Piece firmato Kalinka Fox indossa un abito speciale

Un personaggio molto amato

Pochi giorni fa Bandai Namco ha annunciato One Piece: Pirate Warriors 4 per PS5 e Xbox Series X|S, forte del grande successo del Musou, che ha venduto finora oltre quattro milioni di copie, imponendosi come uno dei tie-in più apprezzati di One Piece.

Tornando invece a Nami, come detto si tratta di un personaggio parecchio amato, anche dalle cosplayer: fra le migliori interpretazioni degli ultimi tempi ci sono senz'altro quelle realizzate da Lada Lyumos, Kalinka Fox, Helly Valentine e kaddicosplay.