Il cosplay di Nami da One Piece firmato Lada Lyumos vuole offrirci dei mandarini

Il cosplay di Nami da One Piece firmato Lada Lyumos è una perfetta sintesi dell'estate fra colori accesi, abbigliamenti da spiaggia e frutta fresca. Oddio, in realtà per i mandarini è ancora un po' presto, visto che maturano da fine settembre a inizio maggio, ma per stavolta facciamo un'eccezione.

Grande successo anche per la serie TV

In attesa di aggiornamenti sul remake animato The One Piece, la serie creata da Eiichiro Oda continua a riscuotere un successo straordinario in tutto il mondo, e anche la riduzione televisiva prodotta da Netflix è stata accolta in maniera molto positiva.

A tal proposito, Inaki Godoy, l'attore che interpreta Monkey D. Rufy nello show live action, ci ha aggiornati di recente sulla seconda stagione della serie televisiva, attualmente in fase di riprese: se tutto andrà per il verso giusto, l'uscita su Netflix è attesa per il prossimo anno.

Nell'attesa, diamo magari uno sguardo ad alcuni fra i migliori cosplay di Nami, che ne dite? Da quello in kimono di Kalinka Fox a quello in stile Alabasta di sora_and_her_cosplay, dal classico estivo di Kallisi alla versione Cake Island di Yumeyua.