Il cosplay di Nami da One Piece di Kallisi è un perfetto classico estivo

One Piece è sempre sulla cresta dell'onda come uno dei franchise più amati nel mondo tra manga, serie animata, e anche la serie live action di Netflix, e la cosa si riflette anche nel fatto che continui ad essere un soggetto gettonatissimo dalle cosplayer, come dimostra il nuovo cosplay di Nami da parte di Kallisi davvero perfetta nel riprodurne una delle versioni più classiche.

Il personaggio in questione ha bisogno di ben poche presentazioni: presente quasi fin dall'inizio delle avventure nella ciurma di Cappello di Paglia, Nami è una dei protagonisti in tutti gli archi narrativi del lunghissimo manga e anime, evolvendosi con questo.

Il suo aspetto, negli anni, è cambiato in maniera evidente: la ragazza è maturata in seguito al salto temporale e ha poi cambiato look a più riprese, tra taglio di capelli, abiti e fisionomia generale, ma l'interpretazione di Kallisi si riferisce a una delle mise più classiche di Nami, con jeans, top del bikini e bastone da combattimento.