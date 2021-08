One Piece, il cosplay di Nami da Win_winry_ è praticamente perfetto

One Piece torna alla carica con un nuovo cosplay da parte di Win_winry_, modella che in questo caso interpreta uno dei personaggi chiave della celebre serie di Eiichiro Oda, ovvero Nami, soggetto particolarmente gettonato dalle cosplayer ormai da parecchi anni a questa parte.

Il personaggio in questione ha bisogno di ben poche presentazioni: presente quasi fin dall'inizio delle avventure nella ciurma di Cappello di Paglia, Nami ha fatto parte del cast dei protagonisti in tutti gli archi narrativi del lunghissimo manga e anime, evolvendosi con questo.

Il suo aspetto recente è alquanto cambiato, in quanto la donna è maturata in seguito al salto temporale, per cui si presenta ora con capelli lunghi e un aspetto più adulto, con l'interpretazione di Win_winry_ che moschia elementi tra quest'ultima versione e quella più classica di Nami, con jeans e pezzo di sopra del bikini, oltre al bastone da combattimento.

È, in sostanza, la versione iconica di Nami, che la modella in questione interpreta veramente con grande maestria: la riproduzione del vestito non pone grossi problemi, ma è l'insieme composto da capelli, abbigliamento, posa e fisico a rappresentare uno dei cosplay migliori che abbiamo visto di recente per il personaggio.