NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER, GPU Intel ARC e dettagli su AMD Zen 4 - Assembla che ti Passa #312

I prossimi 16 mesi si prospettano tra i più interessanti di sempre per il mondo della tecnologia, visto l'arrivo di processori di nuova concezione, architetture impilate e schede video che promettono enormi passi in avanti in termini di potenza. Ma non è il caso di avere troppa fretta. NVIDIA potrebbe non avere ancora finito con la serie 3000, Intel deve ancora fare il suo debutto nel campo delle schede da gaming e AMD ha tra le sue priorità quella di spingersi in avanti nel campo della grafica integrata. Ne parliamo, ovviamente, nel nuovo Assembla che ti Passa.

NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER La NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER dovrebbe essere una versione sbloccata della RTX 3090 Con l'arrivo delle NVIDIA GeForce RTX 3000 Ti si è fatta notare la mancanza di una versione potenziata della NVIDIA GeForce RTX 3090, affiancata invece, almeno in gaming, da una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti da 12 GB di memoria in grado di garantire prestazioni analoghe nei giochi. Ma sembra che NVIDIA non abbia ancora chiuso i conti con la serie 3000 e stia lavorando su una NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER, protagonista dei rumor di questi giorni. Tra l'altro parliamo di due rumor perfettamente compatibili tra loro e provenienti da fonti affidabili. Le cose sono partite infatti dall'account Twitter di Greymon55, nome più che noto nel campo delle indiscrezioni, per arricchirsi di nuove informazioni grazie a kopite7kimi che ha ribadito l'arrivo di una nuova scheda ammiraglia basata sul chip GA102 completamente sbloccato, nella versione GA102-350-A1 con tutti i 10752 CUDA core attivi, e di 21 GB di memoria, il quantitativo di memoria che avrebbe dovuto avere originariamente la NVIDIA GeForce RTX 3090. Chiaramente in termini di silicio il salto appare piuttosto modesto, considerando che parliamo di appena 256 CUDA core in più, ma ci aspettiamo frequenze molto più elevate di fronte alla possibilità di un consumo superiore ai 450W, 100W in più rispetto a quello dell'attuale ammiraglia. La scheda dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, forse per rispondere alla revisione del chip Navi 21 XTXH delle nuove Radeon RX 6900 XT o forse per avere qualcosa di vistoso da mettere in campo per attirare un po' di attenzione durante il futuro lancio delle schede video Intel ARC.

Intel ARC GPU Uno dei prototipi delle schede Intel ARC basate su architettura Xe-HP Dalle prime schede Intel, complici parecchi rumor dettagliati, non ci aspettiamo modelli di fascia estrema in grado di reclamare la corona del mercato delle GPU da gioco, ma schede di fascia medio-alta con un modello di punta potente all'incirca come una NVIDIA GeForce RTX 3070. Purtroppo il breve annuncio delle schede Intel ARC, avvenuto qualche ora prima dell'Architecture Day 2021, non ha chiarito questo dettaglio, ma ha confermato la presenza di hardware dedicato al ray tracing e di una forma di upscaling basato sull'IA, come il potente DLSS NVIDIA, chiamato XeSS. Nulla di nuovo, comunque. Solo conferme, come nel caso del pieno supporto per le librerie DirectX 12 Ultimate, DirectX Ray Tracing e Vulkan. Ma qualche novità in merito al supporto è spuntata fuori. Proseguendo la tradizione iniziata con l'ottimo Intel Extreme Tuning Utility, Intel offrirà pieno supporto per l'overclock anche con le sue schede video, consentendo di spingere le schede ARC, basate sull'evoluzione dell'architettura Xe, direttamente dal software proprietario. Inoltre l'hardware include silicio dedicato al video encoding, pensato per garantire la possibilità di catturare video e di effettuare streaming direttamente da un software che arriverà sul mercato già al pari con quello della concorrenza. D'altronde Intel deve fare qualcosa in più scendendo in campo come terzo incomodo, con le intenzioni di diventare un attore principale anche nel campo delle schede video da gaming.