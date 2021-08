Intel Arc Alchemist, caratteristiche e specifiche delle schede video discrete con architettura Xe HPG

Solamente pochi giorni fa Intel ha presentato il brand per i suoi prossimi dispositivi di grafica ad elevate prestazioni dedicato ai consumatori privati. Intel Arc è il nome ufficiale che rappresenterà i nuovi hardware, software e servizi per le prossime generazioni di prodotti. La prima ad arrivare sul mercato sarà Intel Alchemist, basata sull'architettura Xe HPG svelata durante il recente evento Architecture Day. Vediamo quindi quali caratteristiche e specifiche tecniche ci attendono dalla prima linea di schede grafiche discrete Intel Alchemist, dedicata ai sempre più esigenti videogiocatori.

Cos’è Intel Alchemist? La nuova roadmap con le schede grafiche discrete di Intel Alchemist è la prima linea di schede video discrete realizzate da Intel in arrivo sul mercato nel primo quadrimestre del 2022. Il produttore ha già definito una roadmap anche per il futuro, nella quale Alchemist rappresenta solamente il primo passo verso il mercato delle GPU dedicate ai videogiocatori. Intel ha scelto questo momento storico per entrare nel mercato delle schede grafiche discrete, perché attualmente al mondo ci sono 1,5 miliardi di giocatori PC con 13 milioni di studi di sviluppo e sono state viste 8,8 miliardi di ore di contenuti in streaming legati ai videogiochi. Tutti questi videogiocatori, appassionati, content creator e sviluppatori sono alla ricerca di strumenti migliori per poter esprimere al meglio le loro capacità, creatività e godere al massimo dell'esperienza legata al mondo del gaming. Con le schede grafiche integrate Intel ha fatto dei notevoli progressi, duplicando le performance anno dopo anno nelle ultime due generazioni. Ora è il momento di fare il successivo passo in avanti, passando alle schede discrete, sfruttando la nuova microarchitettura Intel Xe HPG. In futuro Intel ha intenzione di evolvere tale architettura e portare le successive linee di schede grafiche discrete chiamate Battlamge, Celestial e Druid.

Intel Xe HPG, la microarchitettura di Alchemist Architettura Xe HPG La nuova microarchitettura Intel Xe HPG rappresenta la convergenza delle precedenti architetture Xe LP, HP e HPC, che combinano scalabilità ed efficienza di elaborazione con funzionalità avanzate di grafica. Intel l'ha progettata con in mente un unico obiettivo: soddisfare le esigenze dei videogiocatori che richiedono le migliori prestazioni dai propri titoli preferiti. La base di questa microarchitettura è il nuovo Xe-core, composto da 16 Vector Engines (256 bit per ciascuno) e 16 Matrix Engines (1024 bit per ciascuno). Successivamente questi Xe-core vengono raggruppati in quello che hanno chiamato Render Slice, il quale contiene: 4 Xe-core con XMX

Geometry Pipeline, Rasterization Pipeline, Samplers, Pixel Backends disegnati per il funzionamento con DX12 Ultimate

4 unità Ray Tracing con Ray Traversall, Bounding Box Intersection, Triangle Intersection

Intel Xe HPG è completamente scalabile, infatti per aumentare le performance in un'unica scheda basterà unire vari Render Slice insieme per ottenere una maggiore potenza di calcolo. Intel ha unito fino a 8 Slices per un totale di 32 Xe-core, migliorando di tanto anche le performance per watt di potenza elettrica. Questo rende Xe HPG una soluzione ideale per essere sfruttata sia nelle semplici grafiche integrate o le più sofisticate schede discrete fino ad arrivare ai potenti data-center e supercomputer. La microarchitettura Xe HPG è stata progettata interamente in collaborazione con TSMC, grazie alla loro tecnologia costruttiva N6. La prima linea di prodotti Intel con questa microarchitettura arriverà nel primo quadrimestre del 2022 con il nome Alchemist, mentre è già stata definita una roadmap futura con le successive evoluzioni dell'architettura stessa.

Intel Alchemist Software Il software dedicato ad Intel Alchemist Intel Alchemist arriverà sul mercato con una serie di nuovi software, driver ed API mirate ad ottimizzare l'esperienza d'uso dell'utente. I nuovi Core Driver sono stati creati sia per le schede grafiche integrate che quelle discrete ed arriveranno entro la fine dell'anno sotto forma di aggiornamento gratuito. Grazie ad un lavoro svolto sul compilatore e memory manager, Intel ha migliorato la banda passante della CPU del 18%, il tempo di caricamento nei videogiochi è diminuito del 25% ed in generale sono state apportate diverse ottimizzazioni all'intero comparto grafico delle unità di calcolo. Intel ha lavorato anche al software e librerie necessarie per far funzionare l'Hardware based Ray Tracing, Mass Shading e Sampler Feedback rendendo il tutto compatibile con Unreal Engine 5, DirectX 12 Ultimate, Vulkan e Unity. Infine Intel ha creato anche delle apposite funzioni e servizi per ottimizzare e personalizzare le prestazioni nel gaming, gestire le dirette streaming con gli hardware encoders, tutto in una pratica applicazione con una moderna interfaccia grafica.