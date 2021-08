Intel Arc: il brand per i prodotti di grafica a elevate prestazioni, si inizia con Alchemist

Intel ha presentato oggi il brand per i suoi prossimi prodotti di grafica a elevate prestazioni per i consumatori privati: Intel Arc. Il brand Arc includerà "hardware, software e servizi, e caratterizzerà molteplici generazioni di prodotti". La prima generazione ad avere questo brand è basata sulla microarchitettura Xe HPG e ha nome in codice Alchemist (precedentemente noto come DG2). Intel ha inoltre rivelato i nomi in codice per le future generazioni del brand Arc: Battlemage, Celestial e Druid.

"Oggi è un momento fondamentale per il percorso che abbiamo iniziato a intraprendere alcuni anni fa nel campo delle grafiche. Il lancio del brand Intel Arc e l'annuncio di future generazioni di hardware mostra il profondo e continuo impegno di Intel nei confronti dei gamer e dei creatori di contenuti di ogni parte del mondo. I nostri team stanno facendo un lavoro incredibile per assicurare che, quando questi prodotti saranno disponibili, il prossimo anno, Intel possa fornire esperienze di primo livello e senza difetti", queste le parole di Roger Chandler, Intel vice president e general manager, Client Graphics Products and Solutions.

La compagnia ha anche parlato di Intel Xe, ovvero "un'architettura scalabile di grafica e calcolo progettata per offrire prestazioni eccezionali e funzionalità che spaziano da soluzioni integrate a dedicate e da data-center integrati ai supercomputer".

I prossimi prodotti grafici brandizzati Intel Arc sono basati proprio sulla microarchitettura Intel Xe HPG, che rappresenta la convergenza delle microarchitetture Xe LP, HP e HPC, che combinano scalabilità ed efficienza di elaborazione con funzionalità avanzate di grafica. La prima generazione di prodotti Intel Arc, nome in codice Alchemist, presenterà ray tracing basato su hardware e supersampling controllato da intelligenza artificiale, oltre a offrire il supporto completo di DirectX 12 Ultimate. I prodotti Alchemist saranno disponibili nel primo trimestre del 2022.

Vi ricordiamo anche che Intel ha svelato la roadmap fino al 2025: fine della guerra dei nanometri e attacco frontale a TSMC.