Abandoned: l'app PS5 è stata "un grande disastro", Blue Box lo ammette

La scorsa settimana, dopo un po' di ritardo, l'app PS5 di Abandoned è finalmente stata resa disponibile. Il problema è che, al suo interno, vi era solo un breve teaser che era già stato mostrato su Twitter. Una scelta di certo non apprezzata dai giocatori. Ora, anche il capo di BLUE BOX Game Studios - autori di Abandoned - ammette che è stato "un grande disastro".

Tramite un'intervista con NME, Hasan Kahraman - capo del team al lavoro su Abandoned - afferma che "fondamentalmente, abbiamo dovuto tagliare alcuni filmati dal teaser di apertura e sapevo che non era una buona idea usare gli stessi filmati che avevamo su Twitter e metterli lì dentro perché sono letteralmente solo quattro secondi di filmato e non dicono molto. Ma dovevamo farlo perché la gente voleva avere una patch, giusto? Questa è stata la nostra prima priorità: far uscire la patch, perché più tardi aggiungeremo altri contenuti."

Abandoned: queste immagini non sono del gioco, erano solo un placeholder

Kahraman cita di nuovo problemi tecnici, come aveva già fatto in passato. In questo caso, però, l'autore di Abandoned dà una spiegazione leggermente più dettagliata: "È iniziato con i problemi del motore grafico quando abbiamo avuto il ritardo della patch e non abbiamo potuto davvero risolverlo. Non eravamo soli - c'erano altri team che ci lavoravano e la situazione ci è sfuggita di mano. Forse è perché usiamo l'Unreal Engine 5, che è in accesso anticipato, che non è proprio consigliato per un progetto come questo. Ma l'abbiamo fatto comunque perché avevamo bisogno delle caratteristiche di cui dispone".

Pare quindi che i problemi di Abandoned siano legati ad Unreal Engine 5. Ciò detto, Kahraman ammette che "la pubblicazione non è andata bene. Ma sicuramente a tempo debito, aggiungeremo più contenuti e la gente potrà vederli". In teoria, dovrebbe arrivare un nuovo trailer cinematografico e poi un prologo giocabile. Il primo dovrebbe essere disponibile "molto presto" - forse alla Gamescom, ma potrebbero non fare in tempo -, mentre il Prologo dovrebbe arrivare qualche tempo dopo il trailer.

Se volete vedere l'esatto contenuto dell'app PS5 di Abandoned, ecco il video.