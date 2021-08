Abandoned non è un vero horror, "non è ciò che pensate": i dettagli da un'intervista

Intervistato da NME, Hasan Kahraman di BLUE BOX Game Studios ha parlato di Abandoned, il famigerato gioco PS5 al centro dell'attenzione degli appassionati e, soprattutto, al centro di varie teorie del complotto. Ora, lo sviluppatore ha parlato del gioco e del fatto che, in realtà, non è un vero horror.

Kahraman afferma: "Abandonend è un gioco sparatutto di sopravvivenza. Ha alcuni elementi horror, ma non è esattamente un gioco horror. Non è ciò che la gente pensa: ovvero che si tratti di Silent Hill." NME aggiunge di sapere esattamente di cosa si tratti (trama e gameplay), ma afferma di non poterne parlare per il momento. La testata conferma solo che non si tratta di Silent Hill e non si tratta di Metal Gear. "Non è ciò che pensate", ci viene detto.

Abandoned: le immagini della foresta non provengono dal gioco

Viene poi spiegato che Abandoned inzialmente sarebbe dovuto essere un gioco open world, ma il team ha puntato a una grafica molto dettagliata ed è infine stato costretto a trasformarlo in un gioco lineare. Si afferma poi che il gioco "ha una nuova meccanica". Ovvero, "ogni cosa che fai ha un effetto sul personaggio: se scatti, il personaggio perde fiato e la sua mira peggiora. Se è spaventato, diventerà nervoso e questo avrà un effetto su quello che potrai fare. Il modo in cui esplori, il modo in cui ricevi danno, semplicemente il modo in cui giochi è molto diverso. Questo è possibile grazie a una motion capture di alto livello. La facciamo internamente e abbiamo creato dei sistemi per il gioco basati sui dati di animazione". Si afferma poi che la sopravvivenza sarà una grande parte di Abandoned.

Infine, Kahraman afferma che il team di sviluppo non si sente sicuro a mostrare il proprio volto, visto che vengono accusati di essere dei truffatori. Per questo nessuno sta dichiarando pubblicamente di essere al lavoro su Abandoned. Kahraman aggiunge di essere "molto depresso al momento. Non riesco a dormire, non riesco a mangiare."

Infine, viene ricordato che la data di uscita di Abandoned è il 2022. Kahraman ha anche affermato che l'app PS5 è stata "un grande disastro".