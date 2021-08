Godfall: update 1.02 disponibile, ecco i cambiamenti

Counterplay Games ha pubblicato l'update 1.02 di Godfall quest'oggi, 16 agosto 2021. Si tratta di un aggiornamento dedicato alla versione PS4 del gioco. Ecco quali sono i cambiamenti introdotti dalla patch.

Tramite Reddit, il Community Manager di Counterplay Games ha spiegato che l'update 1.02 di Godfall serve solo per migliorare la stabilità e le performance del gioco. Si tratta in altre parole di un aggiornamento minore, che non introduce alcun tipo di novità sostanziale.

Godfall

Ricordiamo che il team di sviluppo, la scorsa settimana, ha pubblicato l'espansione Fire & Darkness sia su PS4 che su PS5, ma è stato pubblicato anche l'update gratuito Lightbringer. Quest'ultimo ha dato accesso alla modalità Heart of Darkness, pensata per giocatori di livello 50 di Godfall. La modalità propone nuove sfide e nuovi tipi di bottino, ovvero gli oggetti maledetti.

Vi ricordiamo che Fire & Darkness è disponibile su PS4, PS5 e PC, ecco il trailer di lancio.