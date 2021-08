Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: Dialga e Palkia avranno nuove forme per un rumor

Questa settimana, Nintendo parlerà di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nel nuovo Pokémon Presents. Secondo un rumor, una delle novità del gioco è la presenza di versioni alternative dei Leggendari Dialga e Palkia. La speculazione è nata dal fatto che il retailer francese Micromania offrirà i due Leggendari tra i bonus pre-order (ma per il momento non sono stati mostrati, per questo la cosa è "sospetta").

Ovviamente, si tratta di un rumor, quindi non è certo che i due Pokémon appiano in un nuovo formato in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Se così fosse, però, rimane il dubbio di quale forma assumerebbero. In Rubino Omega e Zaffiro Alpha vari Pokémon sono apparsi con una nuova Mega Evoluzione, mentre i Leggendari Groudon e Kyogre sono apparsi in formato "Primal". È possibile che lo stesso accada con Dialga e Palkia.

Per avere una conferma, però, dovremo attendere il Pokémon Presents. I remake di vecchi capitoli di Pokémon tendono a includere nuovi elementi, nuove versioni dei mostriciattoli tascabili ad aree di gioco ed elementi narrativi: sarà così anche con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente?

Vi ricordiamo infine che The Pokémon Company ora è su TikTok: punta a proporre una nuova esperienza ai fan.