Naruto: un cosplay di Hinata da Bella Poarch, la nuova stella di TikTok

Per il cosplay di questa mattina torniamo dalle parti di Naruto, con un'interpretazione di Hinata che proviene da una cosplayer d'eccezione, ovvero Bella Poarch, vera e propria stella di TikTok recentemente passata al mondo della musica.

Per chi non la conoscesse, Bella Poarch è colei che ha creato il video che ha registrato il record di like in assoluto su TikTok, con 51 milioni di apprezzamenti raccolti da un semplice filmato con canzone in playback, che le hanno fatto facilmente raggiungere la notorietà globale, come spesso accade di questi tempi.

Al di là di queste comparsate su TikTok e di varie attività che la classificano come "influencer", la creatrice di contenuti filippina-americana si è recentemente lanciata anche nell'avventura musicale, registrando diverse canzoni con altri musicisti noti tra i quali la rapper Millie B. E Sub Urban.

Per non farsi mancare nulla, ha deciso di cimentarsi anche in qualche cosplay, come dimostra quest'ottima interpretazione di Hinata. La ragazza in questione rimane uno dei soggetti più gettonati dalle cosplayer, sia per l'importanza data dalla sua forte relazione sentimentale con il protagonista sia proprio per il fascino intrinseco della giovane ninja, dunque non stupisce più di tanto la scelta del soggetto.

Nella fattispecie, la ricostruzione dell'abito, dell'acconciatura e dei particolari occhi di Hinata da parte della Poarch sono alquanto al livello di una professionista del cosplay, come potete vedere dalle immagini riportate qui sotto.