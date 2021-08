Xbox Series X|S: l'interfaccia a 4K arriva oggi per gli Insider, presto per tutti

Xbox Series X|S ottengono finalmente un sostanziale incremento della risoluzione per la dashboard, con l'interfaccia delle console che può ora essere visualizzata in 4K sui display che supportano tale risoluzione, disponibile da oggi per gli utenti Xbox Insider e prossimamente per tutti.

Non sappiamo se sia questa la novità "entusiasmante" che era prevista per Xbox in questa settimana, ma si tratta certamente di una cosa particolarmente attesa e richiesta dalla community di utenti Xbox, che finora doveva fare i conti con una risoluzione bloccata a 1080p per tutti gli elementi dell'interfaccia.

"Questo cambiamento significa che Home, Guide e altre aree dell'interfaccia utente verranno mostrate a una risoluzione nativa più alta, con un incremento nella nitidezza e della chiarezza dei testi", ha riferito il testing team di Xbox.

Il limite della risoluzione a 1080p per la dashboard era effettivamente un elemento piuttosto criticato dell'interfaccia utente di Xbox, che per il resto, dopo un primo periodo di scarso interesse vista la scelta di utilizzare lo stesso software di sistema di Xbox One, sta ora riscuotendo un certo consenso.

Tra le altre novità in questo ambito, ricordiamo che gli Insider possono ora attivare la modalità Notturna. L'aggiornamento della dashboard a 4K dovrebbe essere stato messo a disposizione dalle 23:00 di ieri sera, con un update che sarà poi obbligatorio per tutti gli Xbox Insider dalle 12:00 di oggi, 17 agosto 2021.

Oltre a questo, sono previste correzioni e miglioramenti vari applicati ad altri ambiti del software. Come sempre, questo precede il rollout vero e proprio dell'update generale al pubblico ma non sappiamo precisamente di quanto, restiamo dunque in attesa di sapere quando tutti gli altri utenti potranno ricevere la dashboard a 4K.