Xbox: una nuova funzionalità "entusiasmante" è in arrivo in preview questa settimana

Xbox Series X|S e Xbox One proseguono nel loro percorso di evoluzione del sistema operativo e delle varie caratteristiche del software di sistema, con una nuova funzionalità che pare essere molto interessante in arrivo questa settimana in fase di test per gli utenti Insider.

La questione è stata lanciata da una ricercatrice software per Microsoft, che ha riferito come sia stata in diversi meeting con il Team Xbox in questi giorni e ci siano delle cose molto "cool" in arrivo nei prossimi giorni. A questa ha risposto Shane Osborne di Microsoft, confermando che alcune di queste novità dovrebbero essere svelate presto.

"Non vedo l'ora che si arrivi alla nuova preview questa settimana, sarà veramente fantastico!", ha scritto su Twitter. Trattandosi di un engineer specializzato in AI e Cloud, l'idea è che si tratti di caratteristiche del software di Xbox Series X|S che abbiano una qualche rilevanza in tale settore, e non sono poche.

Resta ovviamente da capire di cosa si tratti, ma le ipotesi sono davvero allettanti: c'è chi parla della possibilità che sia il fantomatico "Resolution Boost", ovvero la possibilità di un'applicazione dell'intelligenza artificiale per incrementare la risoluzione di vecchi giochi, in maniera simile a quanto fatto dall'FPS Boost nell'ambito delle performance, per esempio.

Un'altra ipotesi è che si possa trattare di un ampliamento del Game Pass Cloud Streaming, oppure potrebbe avere qualcosa a che fare con un'altra voce di corridoio che era emersa tempo fa, ovvero la possibilità di giocare giochi su xCloud in streaming durante il download. Seguiremo la questione durante la settimana.