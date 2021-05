Xbox Series X e S: FPS boost per altri 74 giochi, in totale sono 97

Microsoft ha rilasciato l'FPS Boost per ben 74 giochi compatibili con Xbox Series X e S, portando il gran totale dei giochi che supportano questa ottima caratteristica a 97. La casa di Redmond si sta muovendo davvero bene dal punto di vista dei servizi agli utenti, che continua a potenziare a ritmi mensili, quando non settimanali.

Da notare che molti dei giochi resi compatibili con l'FPS Boost sono compresi negli abbonamenti Xbox Game Pass ed EA Play (incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate), quindi tantissimi li troveranno migliorati senza nemmeno accorgersene.

Per essere certi di poter attivare l'FPS Boost nei titoli supportati, assicuratevi di aver aggiornato la vostra console Xbox all'ultima versione e di aver fatto correttamente il reboot. In molti casi l'FPS Boost è automatico, ma nei giochi più dispendiosi in termini di risorse andrà selezionato a mano. Facendolo la risoluzione calerà un po', per non andare a degradare la fluidità.

Per sapere se il gioco che state giocando supporta FPS Boost, vi basterà premere il pulsante Xbox e poi guardare l'indicatore nella parte in alto a destra dello schermo.

Per l'elenco completo dei giochi che supportano l'FPS Boost e i miglioramenti che hanno ottenuto, cliccate qui.

Dei 74 nuovi giochi con l'FPS boost si era già vociferato qualche giorno fa.