Xbox Series X|S: FPS Boost per oltre 50 giochi in arrivo secondo un rumor

Uno dei grandi punti di forza di Xbox Series X|S, le console di nuova generazione di Microsoft, è il grande supporto alla retrocompatibilità. Non solo le due piattaforme posso riprodurre giochi selezionati di tutte le generazioni precedenti, ma sono in grado anche di migliorarne - in alcuni casi - le prestazioni. Una delle funzioni più interessanti è FPS Boost, che migliora il frame rate. Ora, pare che ci siano oltre 50 giochi pronti a ricevere il supporto a tale feature.

L'informazione arriva, sotto forma di rumor, dal giornalista di The Verge Tom Warren che ha pubblicato un Fleet tramite Twitter, poi segnalato da Idle Sloth. Secondo quanto riportato, oltre 50 giochi retrocompatibili otterranno il supporto a FPS Boost, ovvero raggiungeranno un frame rate pari a 60 o 120 FPS. Attualmente non ci sono informazioni su quali siano questi giochi.

A questo aggiungiamo il fatto che nella giornata di ieri, il noto leaker Microsoft Klobrille aveva affermato che vi era un annuncio interessante da parte di Xbox in arrivo la prossima settimana. Idle Sloth ritiene che Klobrille facesse riferimento proprio a quanto poi indicato da Tom Warren. Secondo il rumor, quindi, l'annuncio dei 50 giochi con FPS Boost avverrà la prossima settimana, probabilmente con un nuovo blog post.

Come sempre vi ricordiamo che parliamo di un rumor, non di informazioni ufficiali: non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Sempre in tema Xbox, Phil Spencer compare in video e le sue mensole tornano a far discutere.